Lkw-Unfall auf der A1 – Stundenlange Sperrung und Stau

Barsbüttel (dpa/lno) –

Autofahrer auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg müssen sich am Morgen auf Verzögerungen einstellen. An der Anschlussstelle Barsbüttel (Kreis Stormarn) kommt es nach einem Zusammenstoß von zwei Lastwagen laut ADAC zu rund drei Kilometern Stau, weshalb die Fahrt etwa eine halbe Stunde länger dauere. Um 10.00 Uhr war der Streckenabschnitt bis zum Kreuz Hamburg-Ost laut Polizei bereits sechseinhalb Stunden lang gesperrt.

Die beiden Lkws waren am frühen Morgen aufgrund der Witterungsverhältnisse gegeneinander gefahren, wie die Polizei mitteilte. Ein Sprecher beschrieb rund 20 Zentimeter Schnee am Unfallort. Bei dem Zusammenstoß sei ein Benzintank gerissen, weshalb die Reinigung der Fahrbahn besonders zeitaufwendig sei. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.