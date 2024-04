Lkw-Unfall: Anschlussstelle Heiligenhafen-Ost A1 gesperrt

Heiligenhafen (dpa/lno) –

Wegen eines Lastwagen-Unfalls ist die Anschlussstelle Heiligenhafen-Ost zur A1 am Dienstagmorgen gesperrt. Auf der Bundesstraße 207 bei Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) ist ein Lastwagen in den Graben gefahren und davon ist auch die Anschlussstelle betroffen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Verletzte habe es keine gegeben. Die Bergungsarbeiten dauerten laut Angaben des Sprechers zunächst an. Vorerst sei nicht absehbar, wie lang der Abschnitt gesperrt bleiben wird. Die Schadenshöhe war am frühen Dienstagmorgen ebenfalls nicht absehbar.