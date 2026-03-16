Lkw und Linienbus stoßen in Langenhorn zusammen – Verletzte

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg-Langenhorn ist ein Linienbus mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Bei dem Unfall vor dem Krohnstieg-Center seien vermutlich drei Menschen leicht verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Ob sie auch ins Krankenhaus gefahren werden mussten, konnte er zunächst nicht sagen. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet. Die Feuerwehr war am frühen Nachmittag mit einem Löschfahrzeug und drei Rettungswagen angerückt. Was genau passierte, war der Polizei und Feuerwehr zunächst noch unklar.