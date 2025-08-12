Lkw steckt unter Brücke fest – Ersatzverkehr

Hamburg (dpa/lno) –

Ein feststeckender Lkw hat für Einschränkungen im U-Bahnverkehr der Linie 3 in Hamburg auf Höhe der Station Kellinghusenstraße gesorgt. Der für die Brücke zu hohe Lastwagen habe diese vermutlich beschädigt, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei. Ein Statiker sei beauftragt worden, den Schaden zu begutachten. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.

Nach Angaben des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) wurde ein Taxi- und Bus-Ersatzverkehr gestartet. Weil eines der beiden U-Bahn-Gleise aber befahrbar sei, werde vorübergehend ein Pendelverkehr zwischen den Stationen Kellinghusenstraße und Saarlandstraße eingerichtet, sagte ein HVV-Sprecher. «Nach aktueller Lage wird der Betrieb auf der U3 ab morgen früh, Betriebsbeginn, wieder planmäßig laufen.»

Nach Feuerwehrangaben war bei dem Unfall Hydrauliköl des Lkw ausgelaufen. Deshalb war auch die Feuerwehr im Einsatz. Der Lkw steckte am Abend noch fest. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Im Autoverkehr gab es demnach keine größeren Behinderungen.