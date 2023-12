Lkw schleudert in Graben: A7 Richtung Norden gesperrt

Handewitt (dpa/lno) –

Auf der A7 in Höhe Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) ist ein Lkw in einen Graben geschleudert. Die A7 ist am Mittwochmorgen in Fahrtrichtung Norden noch vollgesperrt, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Die Bergung des Fahrzeugs ist nach Angaben der Polizei bereits abgeschlossen. Da aus dem Fahrzeug allerdings Kraftstoff austritt, war zunächst unklar, wie lange die Sperrung der A7 in Richtung Norden andauern wird. Zuvor hatten der «Norddeutsche Rundfunk» und «Hamburger Morgenpost» darüber berichtet.