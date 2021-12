Lkw rammt S-Bahn-Brücke in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) – Ein Sattelzug hat in Hamburg eine S-Bahn-Brücke gerammt und diese beschädigt. Offenbar habe der Fahrer die Höhe falsch eingeschätzt, teilte die Bundespolizei am Samstag mit. Der Lkw war am Freitagmorgen mit einem Containeraufbau und teilweise noch ausgefahrenem Ladekran unterwegs und damit rund einen halben Meter zu hoch, um unter der Brücke durchfahren zu können. Nach dem Zusammenprall blieb der Transporter unter der Brücke stecken und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Dafür wurde der S-Bahn-Verkehr für rund eine Stunde unterbrochen. An der Brücke entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von 4000 Euro. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet.

