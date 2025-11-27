Lkw mit säurehaltigen Produkten brennt – Teilsperrung der A7

Die A7 ist in der Fahrtrichtung Hannover am Autobahndreieck Drammetal auf unbestimmte Zeit gesperrt. (Symbolbild) Matthias Bein/dpa

Göttingen (dpa/lni) –

Ein mit säurehaltigen Produkten beladener Lastkraftwagen ist am Mittwochabend auf einem Seitenstreifen der Autobahn 7 bei Göttingen in Brand geraten. Der Streckenabschnitt zwischen Lutterberg und dem Autobahndreieck Drammetal sei in Fahrtrichtung Hannover auf unbestimmte Zeit gesperrt, teilte die Polizei mit. Die Säurebehälter müssten demnach umgepumpt und abtransportiert werden.

Der Lastkraftwagen sei nach ersten Erkenntnissen infolge eines technischen Defekts in Flammen geraten. Das Feuer wurde mittlerweile gelöscht. Der Fahrer blieb unverletzt.