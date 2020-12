Lkw mit 20 Tonnen Tiefkühlgeflügel in Brand

Der Schriftzug Feuerwehr steht an der Jacke eines Feuerwehrmannes. Foto: picture alliance / dpa/archiv

Bissendorf (dpa/lni) – Ein Lastwagenanhänger mit 20 Tonnen tiefgefrorenem Geflügel ist am Dienstag auf der Autobahn A30 nahe Osnabrück in Brand geraten. Der 52-jährige Fahrer hörte nach Polizeiangaben einen lauten Knall und lenkte seinen Sattelzug auf den Seitenstreifen. Er bemerkte das Feuer und trennte die Zugmaschine von dem Sattelauflieger, der wenig später in Flammen stand. Das Feuer verursachte starken Rauch über der Autobahn, bis die Feuerwehr es löschen konnte. Zeitweise musste die A30 bei Bissendorf in beide Richtungen gesperrt werden. Die Brandursache war zunächst ungeklärt, die Polizei vermutete einen technischen Defekt.

