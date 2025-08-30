Lkw kracht in Wohnmobil – Familie bei Unfall auf A9 verletzt

Schwanstetten/Hamburg (dpa) –

Eine fünfköpfige Familie aus Hamburg ist bei einem Auffahrunfall auf der A9 in Mittelfranken teils schwer verletzt worden. Die Familie war wohl auf dem Heimweg von ihrem Urlaub, als ihr Wohnmobil am späten Freitagabend eine Reifenpanne hatte und sie auf den Standstreifen wechselt, sagte ein Polizeisprecher. Ein Lastwagen fuhr dann auf den Campingbus auf. Danach prallten noch zwei weitere Fahrzeuge auf den Sattelzug.

Der 46 Jahre alte Fahrer des Wohnmobils, seine 35-jährige Beifahrerin sowie ein sechsjähriges Kind erlitten laut Polizei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Zwei weitere Kinder im Alter von acht und 14 Jahren sowie der 50 Jahre alte Lastwagenfahrer wurden leicht verletzt. Rettungswagen brachten alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Der Unfall passierte bei Schwanstetten im Landkreis Roth, in Fahrtrichtung Berlin. Dem Sprecher zufolge fuhren zudem weitere Fahrzeuge über Trümmerteile. Der entstandene Schaden war erheblich und beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro. Die A9 war zeitweise komplett gesperrt. Die Polizei bat Zeuginnen und Zeugen des Unfalls um Hinweise.