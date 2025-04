Lkw kracht in Bahnschranke in Bad Schwartau

Bad Schwartau (dpa/lno) –

Ein Lkw ist an einem Bahnübergang in Bad Schwartau im Kreis Ostholstein in eine Bahnschranke gefahren. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 59-jährige Fahrer aus Nordwestmecklenburg am Morgen auf den Bahnübergang gefahren sein und zeitgleich bemerkt haben, dass sich die Schranken senkten. Daraufhin habe er gebremst und mit dem Lastwagen zurückgesetzt. Dabei sei der Auflieger des Fahrzeuges gegen die sich senkende Bahnschranke geprallt, hieß es weiter.

Schranke beschädigt

Die Schranke löste sich den Angaben zufolge durch den Zusammenstoß aus der Halterung und wurde beschädigt. Nach einer ersten Schätzung der Polizei könne sich der Gesamtschaden etwa auf eine mittlere vierstellige Summe belaufen.

Der Bahnübergang war für Verkehrsteilnehmer weiterhin befahrbar – auch der Bahnverkehr wurde nicht unterbrochen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, sollen nun die Ermittlungen klären.