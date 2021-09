LKW kippt bei Unfall auf Gegenfahrbahn: Fahrer eingeklemmt

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Verden (dpa/lni) – Ein Lastwagen ist auf der A27 bei Verden aus bislang ungeklärter Ursache umgekippt und auf die Gegenfahrbahn geraten – der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Sein Gefährt krachte am Dienstagabend erst gegen die rechte Leitplanke, zerstörte dann die Mittelschutzplanke und ragte etwas auf die Gegenfahrbahn, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der 54-jährige Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste befreit werden. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Wegen der Bergungsarbeiten soll die A27 in Fahrtrichtung Hannover noch bis in die frühen Morgenstunden gesperrt sein, teilte der Sprecher mit. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

© dpa-infocom, dpa:210901-99-45056/2