Lkw geht in Flammen auf – Autobahn 1 bei Osnabrück gesperrt

Osnabrück (dpa) –

Nach dem Brand eines Lastwagens ist die Autobahn 1 bei Osnabrück seit Stunden in Richtung Bremen gesperrt. Ein 36-jähriger Lkw-Fahrer sei am frühen Donnerstagabend kurz vor der Anschlussstelle Osnabrück-Hafen gegen die Leitplanke gefahren, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizei Münster. Der mit Wein beladene Lastwagen sei daraufhin in Flammen aufgegangen.

Sachschaden laut Polizeisprecher «erheblich»

Dabei habe der Lkw-Fahrer leichte Verletzungen erlitten. Für die Bergung des quer über der Fahrbahn stehenden Lastwagen bleibe die A1 in Richtung Bremen voraussichtlich bis zum Mittag gesperrt. Es gebe eine Umleitung, so der Polizeisprecher. Über die Unfallursache wurde zunächst nichts bekannt. Der Sachschaden sei unterdessen «erheblich».