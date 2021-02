Lkw-Fahrverbot auf Autobahnen rund um Osnabrück verlängert

Ein LKW wird vom THW einen Berg hochgezogen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Osnabrück (dpa/lni) – Das unwetterbedingte Fahrverbot für Lastwagen über 7,5 Tonnen auf den Autobahnen bleibt rund um Osnabrück bis zum späten Montagabend (0.00 Uhr) bestehen. Das Verbot betreffe weiterhin die A1, die A30 und die A33, wie die Polizei Osnabrück mitteilte. «Vermeidet bitte weiterhin alle nicht notwendigen Fahrten», hieß es in einem Tweet der Beamten auf Twitter. Für die Autobahnabschnitte im Emsland und in der Grafschaft Bentheim, wo das Verbot zunächst auch galt, lief die Regelung am Mittag aus. «Die Straßen sind soweit frei», sagte eine Sprecherin der Polizei Emsland.

Trotz eines Verbots für den Schwerlastverkehr wegen des Schnee-Unwetters waren am Montagmorgen auf den Autobahnen um Osnabrück vereinzelt Lastwagen unterwegs. «Ganz verhindern können wir es nicht», sagte ein Sprecher der Polizei Osnabrück.

