Lkw-Fahrer stoppt Falschfahrer und wird von Auto mitgezogen

Filsum (dpa/lni) –

Ein Lastwagenfahrer hat auf der Autobahn 28 in Ostfriesland mit seinem Fahrzeug einen ihm entgegenkommenden Falschfahrer gestoppt. Als der Lastwagenfahrer ausstieg, um den Falschfahrer zur Rede zu stellen, wendete dieser seinen Wagen auf der Autobahn und flüchtete, wie die Staatsanwaltschaft Aurich auf Anfrage mitteilte. Da der Lastwagenfahrer zu diesem Zeitpunkt schon die Beifahrertür des Wagens geöffnet hatte und daran festhielt, wurde er von dem fahrenden Auto mitgeschleift und leicht verletzt.

Von dem Vorfall am Sonntagmorgen zwischen Filsum (Landkreis Leer) und Apen (Landkreis Ammerland) gibt es eine Videoaufnahme einer sogenannten Dashcam des Lastwagens, die mehrere Medien verbreiteten. Dashcams sind Mini-Videokameras, die zum Beispiel am Armaturenbrett oder an der Windschutzscheibe installiert werden, um etwa Unfälle zu dokumentieren.

Mutmaßlicher Falschfahrer später gefasst

Die Aufnahme sei echt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Darauf ist auch zu sehen, wie der Lkw-Fahrer zu Boden stürzt, während das Auto des Falschfahrers dann in richtiger Fahrtrichtung auf der Autobahn davonfährt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden der mutmaßliche Falschfahrer und sein Beifahrer rund eineinhalb Stunden später von der Polizei gestellt und festgenommen. Es handele sich um zwei Männer im Alter von 23 und 25 Jahren, sagte die Sprecherin. Warum es zu der Geisterfahrt kam, ist bislang unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.