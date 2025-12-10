Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall auf der A2 – Sperrung und Stau

Braunschweig (dpa/lni) –

Bei einem Unfall auf der A2 kurz vor dem Autobahnkreuz Braunschweig-Nord ist am frühen Morgen ein Lastwagenfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers fuhr ein Sattelzug kurz vor 6.00 Uhr auf ein Stauende auf und schob zwei weitere Lkw nach vorn. Der Fahrer des ersten Sattelzugs erlitt tödliche Verletzungen, andere Unfallbeteiligte blieben demnach unverletzt. Angaben zum Alter und zum Geschlecht des Fahrers lagen zunächst nicht vor.

Die A2 wurde ab dem Autobahnkreuz Braunschweig-Nord in Richtung Hannover voll gesperrt. Der Verkehr wird derzeit über die Anschlussstelle Flughafen abgeleitet. Laut der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen staut sich der Verkehr zwischen dem Kreuz Wolfsburg/Königslutter und Kreuz Braunschweig-Nord derzeit bis zu acht Kilometer (Stand: 7.34 Uhr). Aktuell sei unbekannt, wie lange die Sperrung andauern werde. Autofahrer werden gebeten, vorsichtig an das Stauende heranzufahren.