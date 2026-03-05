Lkw-Fahrer mit mehr als drei Promille auf der A7

Neumünster (dpa/lno) –

Ein Lastwagenfahrer ist mit über drei Promille auf der Autobahn 7 unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, war einer Autofahrerin am Donnerstagabend zwischen Bad Bramstedt und Großenaspe ein Lkw aufgefallen, der in Schlangenlinien fuhr.

Bei einer anschließenden Polizeikontrolle sei bei dem 45 Jahre alten Fahrer ein erheblicher Atemalkoholgeruch festgestellt worden. Ein Atemalkoholvortest hatte einen Wert von über drei Promille ergeben. Es wurde eine Blutprobe genommen. Der Fahrer musste seine Fahrzeugschlüssel abgeben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.