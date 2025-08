Lkw fährt Schlangenlinien auf A7 – Bier in Fahrertür

Sarstedt (dpa/lni) –

Ein alkoholisierter Lkw-Fahrer war in Schlangenlinien auf der Autobahn 7 in Richtung Hannover unterwegs. Wegen seiner auffälligen Fahrweise kontrollierten ihn Polizisten an der Tank- und Raststätte Hannover Wülferode Ost. «Beim Öffnen der Fahrertür erblickten sie das Bier in der Fahrertür und wurden mit einer Alkoholwolke überdeckt», teilte die Polizei weiter mit. Der gemessene Atemalkoholwert lag bei 1,88 Promille.

Die Autobahnpolizei hatte am Vormittag den Hinweis auf die auffällige Fahrweise des Lkw-Fahrers erhalten. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 53-Jährigen wurde zudem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Mann berichtete der Polizei, er habe den Führerschein bereits 2014 wegen einer Trunkenheitsfahrt verloren – und vor rund zwei Jahren zurückbekommen.