Lkw-Fahrer kollidiert mit Leitplanke – schwer verletzt

Lohne (dpa/lni) –

Ein 41 Jahre alter Lkw-Fahrer ist in der Nacht zum Samstag auf der Autobahn 1 bei Lohne in Fahrbahnrichtung Bremen mit mehreren Leitplanken kollidiert und dabei schwer verletzt worden. «Zunächst bestand der Verdacht auf Lebensgefahr, das hat sich dann im Krankenhaus aber nicht bestätigt», sagte ein Sprecher der Polizei. Die A1 bei Lohne in Richtung Bremen war bis zum Morgen aufgrund von Aufräumarbeiten voll gesperrt.

Laut Angaben der Polizei kam der Sattelzugfahrer in der Nacht kurz hinter der Anschlussstelle Lohne zunächst nach rechts von der Straße ab und stieß gegen die Außenschutzleitplanke. Daraufhin schleuderte er quer über die dreispurige Autobahn, prallte gegen die Mittelschutzplanke und erneut gegen die Außenschutzplanke. Quer auf der Fahrbahn kam er dann zum Stehen, hieß es.

Der 41-Jährige verließ eigenständig seinen Lkw, wurde daraufhin aber umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache könne bisher nicht geklärt werden, da der Mann zurzeit nicht ansprechbar sei, wie weiter mitgeteilt wurde. Ein Alkohol- und Drogentest war negativ.

Trümmerteile und Diesel auf der Fahrbahn

Trümmerteile des verunfallten Lkws landeten auch auf der Gegenfahrbahn. Ein 34 Jahre alter Autofahrer fuhr über eines der Fahrzeugteile, wobei sein Pkw schwerbeschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. Der Mann blieb jedoch unverletzt.

Auch große Mengen an Diesel aus dem Tank des Sattelzuges traten aus. Die Beamten schätzen den Gesamtschaden auf knapp 100.000 Euro.