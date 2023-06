Lkw-Fahrer bemerkt auslaufende Ladung

Lübeck (dpa/lno) –

Mit seinem umsichtigen Verhalten hat ein 43 Jahre alter Lastwagenfahrer in Lübeck möglicherweise einen Umweltschaden verhindert. Der Mann habe der Polizei gemeldet, aus seiner aus Nitroverdünner bestehenden Ladung tropfe es, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Feuerwehr habe dann am Donnerstag vor Ort festgestellt, dass aus einem der geladenen Stahlfässer Flüssigkeit ausgetreten sei. Der Gefahrgutzug der Berufsfeuerwehr barg das beschädigte Fass und füllte den Inhalt in neue Transportbehälter um.

Erste Ermittlungen der Wasserschutzpolizei ergaben den Angaben zufolge, dass die Ladung der Gefahrgüter offenbar nicht ausreichend gesichert war. Möglicherweise sei eine 300 Kilogramm schwere Palettenladung auf die Fässer gekippt und habe sie dabei gestaucht, so dass aus einem der Fässer der Gefahrstoff ausgetreten sei, sagte ein Polizeisprecher. Durch das schnelle Handeln aller Beteiligten sei niemand verletzt und ein Umweltschaden verhindert worden, sagte ein Polizeisprecher.