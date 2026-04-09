Lkw erfasst Frau auf Firmengelände – 48-Jährige stirbt

Die Frau wurde bei dem Betriebsunfall so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort starb. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Peine (dpa/lni) –

Beim Rangieren auf dem Gelände einer Logistikfirma in Peine hat ein Lastwagen eine 48 Jahre alte Frau erfasst und tödlich verletzt. Der Lkw sei mit der Mitarbeiterin der Firma zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Rettungsdienst und Feuerwehr rückten an, sie konnten das Leben der Frau aber nicht mehr retten. Die 48-Jährige sei so schwer verletzt worden, dass sie noch vor Ort starb, sagte der Sprecher. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Polizei geht von einem Betriebsunfall aus. Es wurden Ermittlungen aufgenommen, warum es zu dem Unfall kam.