Lkw drückt Auto in Leitplanke: Ein Schwerverletzter

Ostercappeln (dpa/lni) –

Ein Mann ist bei einem Autounfall bei Ostercappeln im Landkreis Osnabrück schwer verletzt worden. Das Auto, in dem er als Beifahrer saß, wurde am Dienstagabend von einem Lkw in die Leitplanke gedrückt, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht zu Mittwoch sagte. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, der Pkw-Fahrer zur Kontrolle ebenfalls. Der 37-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Er hatte den Pkw bei einem Überholmanöver übersehen, kam dann selbst von der Straße ab und stürzte eine Böschung herab.

Anschließend fuhr eine Frau mit ihrem Auto gegen die Leitplanke, sie blieb unverletzt. Die Polizei sicherte daraufhin die Unfallstelle ab. Etwa zwei Stunden später krachte ein 71-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen in einen Streifenwagen der Polizei. Die Polizisten und der Mann hatten Glück und blieben ebenfalls unverletzt.