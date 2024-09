Lkw brennt auf A21 – teilweise bis Mittag gesperrt

Bad Segeberg (lno/dpa) – Auf der A21 ist ein Lkw bei Leezen (Kreis Bad Segeberg) aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Autobahn wurde am Dienstagmittag zunächst komplett gesperrt. Während die Sperrung in Fahrtrichtung Süden wieder aufgehoben wurde, ist die Gegenfahrbahn weiterhin gesperrt. Sie könnte laut Polizei bis zum Mittag beziehungsweise Nachmittag bestehen bleiben. Grund dafür ist demnach, dass die Fahrbahn durch die Hitzeentwicklung beim Brand stark beschädigt wurde und gegebenenfalls abgefräst werden muss.