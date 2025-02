Lkw brennt auf A1 bei Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Aufgrund eines technischen Defektes hat ein Lkw auf der A1 in Fahrtrichtung Süden auf Höhe der Anschlussstelle Billstedt gebrannt. Der Fahrer konnte selbstständig die Fahrerkabine verlassen, wie die Polizei mitteilte. Er sei am Montagabend leicht verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Der mit etwa 25 Tonnen Weizen beladene Lkw habe gelöscht werden können. Für die Löschung und der Bergung des Lkws wurde die A1 in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Zuvor haben andere Medien berichtet