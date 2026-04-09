Lkw-Brand auf A2: Vollsperrung bei Königslutter

Königslutter (dpa/lni) –

Nach einem Lastwagenbrand ist die A2 zwischen Rennau und Königslutter (Landkreis Helmstedt) in Fahrtrichtung Hannover voll gesperrt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, geriet in der Nacht auf Donnerstag ein Lkw bei Königslutter aufgrund eines technischen Defekts in Brand.

Das Fahrzeug brannte auf dem Standstreifen aus. Der Fahrer blieb unverletzt, die Feuerwehr löschte das Feuer. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist nicht bekannt, die Bergungsarbeiten laufen. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Rennau abgeleitet. Es kommt zu mehreren Kilometern Stau.