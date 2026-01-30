Lkw auf A1 umgekippt: Fahrbahn in Richtung Bremen gesperrt

Im Landkreis Rotenburg auf der A1 versperrt ein umgekippter Lkw die Fahrspur nach Bremen. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Gyhum/Sottrum (dpa/lni) –

Im Landkreis Rotenburg ist die A1 in Richtung Bremen voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei kam ein Lkw am frühen Freitagmorgen zwischen den Ortsteilen Bockel (Gemeinde Gyhum) und Stuckenborstel (Sottrum) aufgrund der Witterungsverhältnisse ins Schleudern und kippte um. Der Fahrer habe sich dabei leicht verletzt.

Die Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich noch ein bis zwei Stunden an, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Der Verkehr werde von der Autobahn abgeleitet.