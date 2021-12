Lkw-Anhänger mit Papier brennt – Autobahn 1 gesperrt

Hamburg (dpa/lno) – Wegen eines Lastwagen-Brandes ist die Autobahn 1 am Donnerstagmorgen beim Autobahndreieck Norderelbe voll gesperrt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein hinterer Reifen des Fahrzeugs Feuer gefangen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Fahrer habe den mit Papier beladenen Anhänger daraufhin vermutlich noch schnell vom Führerhaus abgekoppelt. Die Autobahn war zunächst in Richtung Norden zwischen Autobahndreieck Norderelbe und Dreieck Südost gesperrt worden. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden schließlich auch die Fahrspuren Richtung Süden kurzzeitig gesperrt. Am Morgen hatte sich der Verkehr in Richtung Norden zunächst auf rund drei Kilometer gestaut.

© dpa-infocom, dpa:211223-99-486019/2

Tweet der Polizei zur Sperrung