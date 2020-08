Linksfraktion bestätigt Vorsitzende: Neuer Vizechef

Sabine Boeddinghaus (Die Linke), Fraktionsvorsitzende in Hamburg. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft hat ihre beiden Vorsitzenden Sabine Boeddinghaus und Cansu Özdemir im Amt bestätigt. Bei der Fraktionssitzung am Montag wurde zudem David Stoop als neuer stellvertretender Vorsitzender gewählt, wie die Fraktion am Abend mitteilte. Heike Sudmann wurde als Stellvertreterin wiedergewählt. Sie bleibt zudem Parlamentarische Geschäftsführerin. Der bisherige Fraktionsvize Deniz Celik hatte nicht mehr kandidiert, weil er mittlerweile zum Vize-Präsidenten der Bürgerschaft gewählt wurde.

Aufgrund der Corona-Bedingungen hatte die Fraktion bei ihrer konstituierenden Sitzung im März entschieden, den bisherigen Fraktionsvorstand für die Dauer von längstens sechs Monaten im Amt zu lassen, hieß es.

Boeddinghaus und Özdemir zeigten sich erfreut. «Die Corona-Krise verschärft die soziale Spaltung in dieser Stadt drastisch. Wir beobachten einen deutlichen Anstieg von Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und Einkommensverlusten», erklärten sie laut Mitteilung. Und außerdem: «Gleichzeitig wird immer mehr Kritik am strukturellen Rassismus auch in staatlichen Institutionen laut – die Hamburger Politik muss dringend Konsequenzen daraus ziehen. In dieser Situation braucht Hamburg mehr denn je eine starke linke Opposition.»

Mitteilung Linksfraktion