Links fahrender Brite verursacht Kollision

Ein auf der linken Straßenseite fahrender Brite ist in Göhl in Schleswig-Holstein frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Göhl (dpa/lno) –

Ein Autofahrer aus Großbritannien ist in der Nacht in Göhl (Kreis Ostholstein) mit seinem Auto frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Der 80-Jährige sei vermutlich aus Gewohnheit mit seinem rechts gelenkten Auto auf der linken Straßenseite gefahren, berichtete die Polizei. In einer Rechtskurve sei der Brite mit dem Wagen eines 28 Jahre alten Mannes kollidiert.

Dabei wurde der 28-Jährige nach Polizeiangaben schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher erlitt Verletzungen. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Briten leitete die Polizei ein Verfahren wegen falscher Straßennutzung ein und ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.