Linkin Park geben Comeback-Konzert in Hamburg

Hamburg (dpa) –

Lange war es still um Linkin Park, nun geht die US-Band mitsamt ihrer neuen Frontfrau Emily Armstrong auf Tour. Das bisher einzige angekündigte Deutschlandkonzert spielt die Band am Abend (20.00 Uhr) in Hamburg. Die Show war nach kurzer Zeit ausverkauft und ist auch ein Vorgeschmack auf ein neues Album: «From Zero» erscheint am 15. November.

Linkin Park hatten Anfang des Monats Armstrong als neues Gesicht der Band vorgestellt und gleichzeitig den ersten neuen Song seit sieben Jahren veröffentlicht. «The Emptiness Machine» stieg an der Spitze der deutschen Single-Charts ein.

Die Band, die Ende der 90er Jahre durch eine Mischung aus Metal, Rock, Rap und elektronischen Sounds bekannt wurde, hatte zuletzt jahrelang mit ungewisser Zukunft pausiert. Sänger und Frontmann Chester Bennington hatte sich im Jahr 2017 das Leben genommen.