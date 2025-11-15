Linken-Landeschef Herbst: Partei für Wahl gut aufgestellt

Friedrichsruhe (dpa/mv) –

Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern ist nach Überzeugung von Landeschef Hennis Herbst gut auf die Landtagswahl im kommenden Jahr vorbereitet. «Geschlossenheit, Zuversicht und Aufbruch sind die Signale, die von unserem Landesparteitag ausgehen», teilte Herbst zu der Versammlung in Friedrichsruhe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit.

Man sei bereit für die Landtagswahl 2026. «Neben einer positiven Regierungsbilanz können wir auf unsere kommunale Verankerung im Land bauen.» Weiter sagte Herbst: «Als antifaschistische Kraft stellen wir uns zudem dem Rechtsruck im Land entgegen.»

Er sei überzeugt, dass man an der Seite der Menschen im Land eine «blaue Welle» verhindern werde. Die Linke spreche sich für ein AfD-Verbotsverfahren aus, so Herbst. «Eine wehrhafte Demokratie darf nicht warten, bis rechtsextreme Verfassungsfeinde die Hebel der Macht erst ergriffen haben.»