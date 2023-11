Linke hat Mitgliederzuwachs seit Wagenknecht-Austritt

Hamburg (dpa/lno) –

Die Linke in Hamburg hat seit dem Parteiaustritt von Sahra Wagenknecht und ihren Anhängern netto einen Mitgliederzuwachs verzeichnet. Seit dem 23. Oktober, als Wagenknecht ihren Austritt und die Gründung eines Vereins in Vorbereitung einer eigenen Partei bekanntgegeben hatte, habe es 72 Eintritte und 45 Austritte gegeben, sagte ein Sprecher des Linke-Landesverbands am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. «Die Dynamik ist eindeutig bei den Eintritten, gerade nach dem erfolgreich verlaufenem Bundesparteitag am Wochenende.» So hätten in den zurückliegenden zehn Tage nur drei der insgesamt knapp über 1600 Parteimitglieder in Hamburg ihren Austritt erklärt.