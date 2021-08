Linke Demo «Wer hat, der gibt» in Hamburg-Blankenese

Demonstranten mit Transparent mit Aufschrift „Die Reichen müssen für die Krise zahlen! Wer hat, der gibt“. Foto: Markus Scholz/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Unter dem Motto «Wer hat, der gibt» haben am Samstag laut Polizei etwa 1000 Menschen aus dem linken Spektrum im Hamburger Nobelviertel Blankenese demonstriert. «Wir enteignen euch alle!», riefen viele. Die Polizei sprach am späten Nachmittag von einem friedlichen Verlauf. Auch in anderen deutschen Städten hatte das sogenannte Umverteilungsbündnis am Samstag zu Demonstrationen aufgerufen. «Wer hat, der gibt» fordert unter anderem eine Umverteilung von Reichtum in der Gesellschaft.

