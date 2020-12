Linienverlauf der U5 durch Hamburgs Innenstadt steht fest

Hamburg (dpa/lno) – Der Verlauf der geplanten neuen U-Bahnlinie U5 durch die Hamburger Innenstadt steht fest. Dort werde die U5 vier Haltestellen erhalten, teilte die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende am Mittwoch mit. In St. Georg werde in der Nähe der Asklepios Klinik eine Haltestelle neu gebaut. Am Hauptbahnhof Nord sollen die bislang nicht in Betrieb genommenen Bestandsröhren genutzt werden. Am Jungfernstieg sei eine neue Haltestelle unterhalb der Binnenalster vorgesehen. Am Stephansplatz werde nordöstlich der heutigen U1-Haltestelle ein Haltepunkt entstehen. Die Bauarbeiten für den Streckenverlauf in Richtung Hamburger Innenstadt sollen voraussichtlich ab Mitte der 2020er Jahre erfolgen.

Behörde für Verkehr und Mobilitätswende

Aufgezeichnete Pressekonferenz