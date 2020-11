Linienbus kommt von Straße ab: Vier Fahrgäste verletzt

Der Schriftzug «Unfall» leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Appen (dpa/lno) – Bei einem Unfall eines Linienbusses in Appen im Kreis Pinneberg sind am Dienstag vier Personen verletzt worden. Der mit fünf Fahrgästen besetzte Gelenkbus sei am Morgen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht, sagte ein Polizeisprecher. Die vier Verletzten im Alter zwischen 17 und 50 Jahren wurden in Krankenhäuser gebracht. Der 35 Jahre alte Fahrer wurde nach Angaben des Polizeisprechers nicht verletzt. Die Unfallstelle blieb für die Rettungs- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Zuvor hatte das «Pinneberger Tageblatt» berichtet.