Linienbus fällt um – Fahrgäste müssen befreit werden

Pinneberg (dpa/lno) –

Ein Linienbus ist in Pinneberg von der Straße abgekommen und auf die Seite gekippt. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich bei dem Unfall sieben Fahrgäste in dem Fahrzeug. Feuerwehrleute befreiten sie aus dem Bus. Alle erlitten leichte Verletzungen.

Die Straße zwischen den Ortsteilen Eggerstedt und Waldenau blieb wegen des Unfalls für eine Stunde gesperrt. Ein Abschleppdienst soll den Bus bergen, wofür die Straße voraussichtlich erneut gesperrt wird. Die Unfallursache ist noch unklar.