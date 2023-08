Lindenberg-Schau in Rostock wird verlängert: Besucherrekord

Rostock (dpa) –

Die Udo-Lindenberg-Ausstellung in der Kunsthalle Rostock hat einen Besucherrekord aufgestellt und wird bis Ende Oktober verlängert. Seit der Eröffnung am 1. Juni hätten 30.000 Besucherinnen und Besucher die Ausstellung gesehen. «Noch nie seit 1989 hatten wir einen derartigen Besucherandrang», sagte der Leiter der Kunsthalle, Jörg-Uwe Neumann, am Mittwoch in Rostock. «Udo schlägt alle Rekorde.»

Auf Grund der Besucherresonanz verlängerte die Kunsthalle die Ausstellung «Malerei, Musik & Große Show» um zwei Monate bis zum 29. Oktober. Den 77 Jahre alten Musiker, Zeichner und Autor bezeichnete Neumann als «einen der wichtigsten Avantgardisten der Rock- und Popmusik in Deutschland». Lindenberg selbst hat die Ausstellung noch nicht persönlich gesehen, will das aber in den nächsten Wochen nachholen, wie sein Sprecher Peter Lanz signalisierte.

Auf 2000 Quadratmetern der Kunsthalle finden sich neben Zeichnungen und Malereien auch Plakate, Plattencover, Instrumente oder Outfits aus der jahrzehntelangen Musikerkarriere Lindenbergs. Dessen Likörelle, Aquarelle aus farbigem Alkohol, die sich oft zwischen Cartoon und Karikatur bewegen, sind ebenso zu sehen wie Zeitgeschichtliches wie Auszeichnungen oder Auszüge aus Lindenbergs Stasi-Akte.