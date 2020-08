Linda Zervakis verschusselt Live-Auftritt im ZDF

TV-Moderatorin Linda Zervakis. Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild

Düsseldorf/Hamburg (dpa) – «Tagesschau»-Sprecherin Linda Zervakis (45) hat einen Gastauftritt im Live-Fernsehen der ZDF-Kollegen verschwitzt. «Ich würde sagen, es gab Chaos im Terminkalender», entschuldigte sie sich am Donnerstag in der ZDF-Vormittagssendung «Volle Kanne». Statt live im Studio in Düsseldorf war Zervakis von Hamburg aus per Video zugeschaltet – in Hausschuhen, wie sie sagte. «Ich hab‘ vorhin einen Anruf bekommen – so: Wo sind Sie, wir würden Sie gerne am Hotel abholen?» Daraufhin habe sie sich gedacht: «Welches Hotel, wieso Düsseldorf, ich wollte doch heute Abend mit dem Zug hinfahren (…).»

Sogar die «Tagesschau» habe sie «tatsächlich das erste Mal jetzt in Corona-Zeiten» schon mal verpennt, gestand sie, wenn auch «Gott sei Dank» nicht die wichtige 20-Uhr-Ausgabe. Sie habe eine halbe Stunde vorher einen Anruf der Redaktion bekommen: «Wo bist du? (…) Wir brauchen dich, du hast gleich Sendung.» Sie habe geantwortet, dass sie zu Hause sei, daraufhin sei ein Kollege eingesprungen.

