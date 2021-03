Linda Heitmann wird Grüne-Direktkandidatin für den Bundestag

Hamburg (dpa/lno) – Der Kreisverband Altona von Bündnis 90/Die Grünen hat seine Direktkandidatin für den Bundestag aufgestellt. Mit Linda Heitmann habe man eine aussichtsreiche Kandidatin gewählt, die die Belange und Interessen des Bezirks ideal repräsentiere, teilte die Partei am Sonntag mit. «Es wird Zeit, dass ein Politikwechsel stattfindet. Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit können nicht länger warten», sagte Heitmann. Nach den sehr guten Wahlergebnissen in der Bezirkswahl 2019 sowie der Bürgerschaftswahl 2020 hätten die Grünen eine realistische Chance, zum ersten Mal das Direktmandat in Altona zu holen,sagte die 38-Jährige aus Hamburg-Sülldorf.

