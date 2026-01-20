Lies scherzt über Niedersachsens Image

Adendorf (dpa/lni) –

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies nimmt die Umfrageergebnisse zum Image seines Bundeslandes mit Humor. Viele Deutsche halten Niedersachsen zwar für landschaftlich schön – aber auch für ziemlich langweilig. Niedersachsen drohe damit zum «Bielefeld der Bundesländer» zu werden, warnte am Montag der Arbeitgeberverband Niedersachsenmetall, der die Umfrage in Auftrag gegeben hatte.

«Dass wir schön sind, würde ich bestätigen», sagte Lies nun mit einem Augenzwinkern nach einer Kabinettsklausur in Adendorf bei Lüneburg. «Dass wir langweilig sind, glaube ich nicht. Und über Bielefeld will ich an dieser Stelle nichts sagen, da würde ich Ärger mit dem Regierungssprecher kriegen.»

Regierungssprecher Christian Budde ist Fan von Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld – und konnte sich eine Replik auf den Seitenhieb nicht verkneifen: «Bielefeld ist eine ganz großartige Stadt, Niedersachsen ist ein ganz großartiges Bundesland», entgegnete er lachend.

Zehn Millionen Euro für neue Kampagne

In der Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach hatten 87 Prozent gesagt, Niedersachsen habe schöne Landschaften. Gleichzeitig bezeichneten 22 Prozent das Land als langweilig.

Niedersachsens Landesregierung bereitet derzeit eine neue Standortkampagne vor und stellt dafür 2026 und 2027 insgesamt bis zu zehn Millionen Euro bereit.