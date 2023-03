Lies: Galeria-Schließungen zusätzlicher Tiefschlag

Olaf Lies (SPD), Wirtschaftsminister in Niedersachsen, spricht. Michael Matthey/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies hat die geplanten Galeria-Schließungen als zusätzlichen Tiefschlag für die Betroffenen bezeichnet. Die Entscheidung treffe die Beschäftigten in ohnehin für sehr viele auch finanziell enorm belastenden Zeiten, sagte der SPD-Politiker am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Ein kleiner Hoffnungsschimmer könnte für ihn die Transfergesellschaft sein. «Das kann den Beschäftigten immerhin etwas mehr Zeit verschaffen, einen neuen Job zu finden – innerhalb oder außerhalb des Unternehmens», sagte Lies.

Galeria Karstadt Kaufhof hatte am Montag angekündigt, 52 der noch verbliebenen 129 Warenhäuser zu schließen. In Niedersachsen sind davon Celle, Braunschweig, Hildesheim und Oldenburg betroffen. Auch die Bremer Filiale steht demnach vor dem Aus. Während der Gesamtbetriebsrat von «weit über 5000» betroffenen Arbeitsplätzen sprach, nannte das Unternehmen mehr als 4000 betroffene Jobs. Die Mitarbeiter sollen das Angebot erhalten, in eine Transfergesellschaft zu wechseln, um sich für eine neue Stelle weiter zu qualifizieren.

Die Entscheidung trifft aber nicht nur die Mitarbeiter selbst, in den Städten entstehen durch die oft zentrale Lage weitere Probleme. Nicht nur für den Wirtschaftsminister stellt sich daher die Frage nach einer Nachnutzung der oft sehr raumgreifenden Immobilien. «Hier müssen wir aktiv gegensteuern, damit die Zentren auch lebendig bleiben», sagte Lies.