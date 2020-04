Lieferung von Schutzmaterial an 5200 Ärzte und Therapeuten

Desinfektionsmittel, Mundschutz und Einmalhandschuhe. Foto: Barbara Gindl/APA/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg (KVH) hat am Mittwoch mit der Auslieferung von Handdesinfektionsmitteln und Schutzmasken an 5200 Hamburger Vertragsärzte und -psychotherapeuten begonnen. Die Konfektionierung der Ware und die Beladung der Lieferwagen wurde in einem Hamburger Logistikzentrum abgewickelt. «Mittlerweile lagern wir hier quasi das neue Gold ein, so möchte ich das mal nennen. Deshalb muss auch der Ort geheim bleiben», sagte Dennis Rose, der zuständige Logistiker, der Deutschen Presse-Agentur.

68 000 Schutzmasken hat die KVH nach eigenen Angaben gekauft. 80 000 Flaschen Desinfektionsmittel spendete das Hamburger Unternehmen Beiersdorf. «Diese Lieferung kommt für viele zur rechten Zeit, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es weiterhin an Schutzausrüstung mangelt, besonders an Kitteln. Deshalb können wir uns unseren dringenden Appell an die Politik nur wiederholen. Unterstützt uns in der Beschaffung von Ausrüstung!», sagte Walter Plassmann, Vorstandsvorsitzender der KVH.