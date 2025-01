Lieferdienstfahrer lebensgefährlich verletzt

Hamburg (dpa/ lno) –

Ein 20 Jahre Fahrer eines Lieferdiensts ist mit seinem E-Bike bei einem Verkehrsunfall in Hamburg lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann sei am Freitagabend an einer Einmündung beim Einfädeln in den fließenden Verkehr von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei mit. Dabei fiel er den Angaben zufolge mit dem Kopf auf einen Bordstein und musste von Rettungskräften reanimiert werden. Laut Polizei trug der Kurierfahrer keinen Helm.

Der 57 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Die genaue Unfallursache sei noch unklar. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Lieferdienstfahrer das Auto übersehen haben. Allerdings besteht bei dem 57-jährigen Autofahrer einem Polizeisprecher zufolge der Verdacht, dass er alkoholisiert am Steuer saß.