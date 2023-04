Liebes-Betrug in Lägerdorf: Verdächtiger in U-Haft

Lägerdorf (dpa/lno) –

Die Polizei hat in Lägerdorf (Kreis Segeberg) zwei Männer festgenommen, die an einem Fall von sogenanntem Romance Scamming beteiligt gewesen sein sollen. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 66-Jährige auf einer Dating-Plattform vermeintlich einen 72-jährigen Kieler kennengelernt. Der Chat-Partner gab mehrfach vor, im Ausland festgehalten zu werden und deshalb Geld zu benötigen. Auf diese Weise verlor die Frau den Angaben zu Folge bereits rund 120.000 Euro.

Als am vergangenen Donnerstag ein weiterer Übergabetermin geplant war, begleitete die Polizei den weiteren Chat und fuhr zum Haus der 66-Jährigen. Beamte nahmen dort den 23-jährigen Abholer sowie seinen 24-jährigen Fahrer fest. Beide Männer stammten laut Polizei aus Hamburg. Der 23-Jährige kam am Freitag in Untersuchungshaft, der andere Mann kam frei.