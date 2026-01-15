Lidl bietet zu Randzeiten kostenpflichtig Parkplätze an

Lidl bietet nun auf dem Parkplatz einer Filiale in Hamburg in Randzeiten kostenpflichtig Parkplätze an. Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Lidl bietet auf einem Geschäftsparkplatz in Hamburg zu Randzeiten kostenpflichtig Parkplätze an. Es handelt sich um einen Versuch in einer Wohngegend, wie die Discounter-Kette aus Baden-Württemberg und die Hamburger Verkehrsbehörde mitteilten.

Der Versuch zum «Feierabendparken» im Stadtteil Hamm soll am Montag beginnen. Autofahrer können zehn Parkplätze zwischen 18.00 und 8.00 Uhr reservieren. Die Buchung läuft über den Anbieter Wemolo. Drei Euro soll ein Stellplatz je Nacht kosten. Auch Wochen- und Monatspakete sind buchbar.

«Parkflächen, die abends und nachts ungenutzt bleiben, sind in einer Großstadt wie Hamburg eine wertvolle Ressource», sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) laut Mitteilung. Wie lange der Versuch dauern wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Eine Ausweitung auf weitere Standorte sei denkbar.

Lidl teilte auf Anfrage mit, außer in Hamburg werde das Konzept auch in Düsseldorf getestet. Abgesehen von Lidl vermieten auch andere Händler mancherorts zu Randzeiten ihre Parkplätze.