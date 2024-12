Hodenhagen (dpa/lni) –

Unter dem Motto «Fantastische Welten» zeigt der Serengeti Park in Hodenhagen im Heidekreis 1.000 Lichtobjekte auf einer rund zwei Kilometer langen Runde. Darunter sind Tier- und Fantasiefiguren, wie der Park auf seiner Homepage mitteilt. Demnach sind manche bis zu acht Meter hoch.

In der dunklen Jahreszeit organisieren verschiedene Gemeinden und Unternehmen Veranstaltungen, bei denen Lichtkunst eine Rolle spielt. Das Lichterfestival im Serengeti Park ist bis Anfang März zu sehen. In dem Tier- und Freizeitpark können Besucherinnen und Besucher Wild­tie­re aus dem Fahrzeug heraus in einer naturnahen Umgebung beobachten.