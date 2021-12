Lichterfahrt lockt zahlreiche Menschen auf die Straßen

Hildesheim (dpa/lni) – Mit ihren stark beleuchteten Fahrzeugen haben die Teilnehmer der Hildesheimer Lichterfahrt am Samstagabend vorweihnachtliche Stimmung erzeugt. «Wir haben unser Ziel erreicht und zahlreiche Menschen auf die Straße gelockt», sagte Organisator Maik Kipry. Er habe den Eindruck, dass sich die Hildesheimer den Konvoi mit vorrangig amerikanischen Einsatzfahrzeugen auch im nächsten Jahr wünschten.

«Wir werden auf jeden Fall versuchen, die Lichterfahrt weiter zu etablieren», kündigte Kipry an. Inspiriert ist die Aktion ihm zufolge durch entsprechende Fahrten in den USA, wo damit Dank an Einsatzkräfte ausgedrückt wird. Fahrten mit beleuchteten und dekorierten Fahrzeugen waren für dieses Wochenende in mehreren Städten Niedersachsens angekündigt.

