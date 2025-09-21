«Licht im Dunkeln» – Zehntausende bei Nacht der Kirchen

Die 22. Nacht der Kirchen stand unter dem Motto «Licht im Dunkel». (Archivbild) Axel Heimken/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Kirche mal anders: Die 22. «Nacht der Kirchen» in Hamburg hat laut Veranstaltern am Samstagabend rund 70.000 Besucher angezogen. Lesungen, Führungen und Musik – 333 Veranstaltungen standen auf dem Programm.

«Erneut war die Nacht der Kirchen ein Fest der Begegnung, des Dialogs und der Gemeinschaft, bei dem Spiritualität, Musik und gemeinsames Feiern im Mittelpunkt standen», hieß es. «Ein inspirierendes Erlebnis in 80 Kirchen, das über konfessionelle Grenzen hinweg Brücken gebaut und gelebte Vielfalt sichtbar gemacht hat.»

Die «Nacht der Kirchen» gilt als größtes ökumenisches Kirchen-Event Norddeutschlands. Das Motto lautete in diesem Jahr «Licht im Dunkeln».