Leverkusen ohne Schick, Wolfsburg mit Weghorst

Leverkusen (dpa) – Bayer Leverkusen muss im Werks-Duell der Fußball-Bundesliga ohne Torjäger Patrick Schick auskommen. Der Tscheche ist im Abschluss-Training im Rasen hängengeblieben, sein Fehler wird aber offiziell als Vorsichtsmaßnahme eingestuft. Er wird – wie schon beim 2:1 am Dienstag gegen Borussia Dortmund – von Lucas Alario ersetzt.

Derweil können die Wolfsburger am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf ihren Topstürmer Wout Weghorst zurückgreifen. Der Niederländer, der unter der Woche an Kniebeschwerden litt, steht in der Startelf. Weghorst ist mit zwölf Toren bester Wolfsburger Torschütze und Rekordhalter des Vereins in einer Hinrunde. Mehr Tore haben nur Bayer-Torjäger Robert Lewandowski (22) und Dortmunds Erling Haaland (14) erzielt. Schick kommt bei bisher 13 Einsätzen auf fünf Saisontreffer.

