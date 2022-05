Leun nach Sieg: «40 Auswärtstore sind überragend»

Hamburg (dpa) –

Handball-Bundesligist Buxtehuder SV hat sein erhofftes «Endspiel» um den dritten Tabellenplatz gegen den Thüringer HC am 14. Mai bekommen. Mit dem 40:28 (20:17)-Sieg bei der HSG Bad Wildungen am Samstag am viertletzten Spieltag hat die Mannschaft von Trainer Dirk Leun die Voraussetzungen für die Entscheidung im Duell mit dem direkten Verfolger geschaffen. Für den BSV war es zudem der dritte Erfolg binnen acht Tagen.

Dabei hatte die HSG das Leun-Team mit einer offensiven Abwehr überrascht. Das sei eine unangenehme Aufgabe gewesen, räumte der Coach ein, stellte aber auch fest: «40 Auswärtstore sind überragend. Wir haben uns von den kurzen kritischen Phasen immer wieder gut erholt. Es ist bemerkenswert, wie diese junge Mannschaft immer wieder die Ruhe bewahrt.» Besonderes Lob erteilte Leun später Annika Lott, allerdings nicht nur wegen ihrer zwölf Tore. Er bezeichnete sie als «Schlüsselspielerin mit einem überragenden Spiel – hinten wie vorne.»