Leuchtendes Farbspektakel am Zwischenahner Meer

Bei der Lichternacht verwandelt sich der Kurpark in Bad Zwischenahn in ein Farbenmeer. Die Veranstaltung zieht jedes Jahr Tausende Besucherinnen und Besucher an. Hauke-Christian Dittrich/dpa

Bad Zwischenahn (dpa/lni) –

Hunderte Strahler, Lichterketten und Kerzen: Der Kurpark in Bad Zwischenahn hat sich am Samstagabend in ein Farbenmeer verwandelt. Die Lichternacht zieht jedes Jahr Tausende von Besucherinnen und Besuchern an, wie die Bad Zwischenahner Touristik mitteilte. In der Dämmerung stiegen rund 100 Schwimmerinnen und Schwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft für eine Choreografie mit brennenden Fackeln in das Zwischenahner Meer.

Der Kurpark wurde nach Angaben der Touristik von Hunderten Lichtquellen erstrahlt. Im Bereich vor der Freilichtbühne gab es wechselnde Farbwelten. Feuerkünstler traten auf und die Hamburger Band Café du Soul spielte Soul, Pop und lateinamerikanische Musik.